Se abrió la causa para beatificar al padre Martín Martín

“Pensemos en los santos de la Edad Media: aunque queramos imitar su ejemplo, la época no se parece en nada al presente. En cambio, con el padre Martín Martín a futuro o con otras figuras de referencia, las personas serán capaces de decir 'conocí a un santo, le di un abrazo, él me confesó o me casó'... Creo que esa sensación aporta un gran valor”, reflexiona Blunda, interventor también en la causa de Fray Mamerto Esquiú.