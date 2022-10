Tini Stoessel respondió a las críticas de los conductores paraguayos: “no se estresen”

Eva Rodríguez manifestó: “Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan” y al final reiteró: “Cometí un error”.