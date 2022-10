Causa Vialidad: “Mintieron en todo”, dijo el abogado de Lázaro Báez

En la Causa Vialidad se juzgan las 51 obras públicas que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las empresas de Báez para Santa Cruz con presuntos sobreprecios, abandono de las pruebas y cobro total de los trabajos cuando no correspondía. La Fiscalía acusó a Báez de ser el organizador de una asociación ilícita y de administración fraudulenta y pidió que sea condenado a 12 años de prisión. La misma pena que requirieron para Cristina Kirchner. También están imputados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros.