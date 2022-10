Cartas de lectores III: temas azucareros

Siempre resultará de interés conocer algunas cuestiones básicas que hacen a la actividad sucroalcoholera de Tucumán por ser la de mayor aporte al PBI industrial local. En esta ocasión solo tocaré tres puntos claves en el sector pero que llamativamente no concitan la atención de nadie. Primero, señalar el tremendo atraso tecnológico y que ronda los 50 años en cuanto a las fórmulas para valorar la calidad del jugo de caña y de allí conocer los kg de azúcar obtenidos para el pago por coparticipación de ese azúcar. Tema económico de enorme magnitud. Se sigue obteniendo el jugo por analizar, como hace 94 años con el Laudo Alvear. Esa forma de trabajar (era para caña limpia pelada y despuntada a mano) ya no se usa en ningún país del mundo azucarero y se denominan “análisis indirectos”. Peor aún es cuando esas viejas fórmulas de cálculo del azúcar obtenido tienen parámetros con 120 años de antigüedad y fueron dejados atrás hace décadas pero aquí siguen en plena vigencia. Increíble aceptar ese atraso. Hoy se emplean los “análisis directos” con el empleo de prensas hidráulicas y desmenuzado de la muestra de caña a raíz de la mecanización total de la cosecha (Tucumán 90 %) valorándose en conjunto jugo y fibra y se acaba con el discutido “trash”. Para eso es necesario modernizar todos los laboratorios con equipos uniformes de computación para seguridad en el accionar, o bien los modernos NIR. Junto a lo expresado los países azucareros tienen una sola fórmula para el cálculo del azúcar logrado y no cinco, como hay en Tucumán, y dos en el Norte. “Nuestro mundo” no se maneja así. Más penoso aun cuando se aceptan distintos coeficientes entre Tucumán y el Norte. El segundo punto a tocar es que no veo reacción frente a la disparidad de precios entre el etanol de caña y del maíz sin haber razones técnicas y económicas algunas. La diferencia es $ 19.17/litro (sin IVA ). En dólares serían U$S 0.60 /l para caña y U$S 0.73 para maíz. Así Tucumán pierde. Frente a U$S 0.963/l nafta súper YPF el bio de caña queda atrás. El tercer punto es que me llamó la atención sobre el consumo de los nocivos edulcorantes artificiales con 757.123 t /año y las 740.085 t de fructosa del maíz lo cual suma y quita el equivalente a 1.497.208/ton de azúcar. O sea más que la producción tucumana de unas 1.320.000 ton (media cinco años). ¿Alguien se ocupó de ver estos temas claves en la economía de la Provincia? Sumado con una producción del bioetanol acotado en un modesto 12 % de mezcla (6 % de caña) hasta el 2030, según Ley 27.640.