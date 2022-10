Fabián Doman, presidente de Independiente: las primeras medidas y un "palo" para Moyano

¿Cómo piensan afrontar este escenario económico? "Es negociar y pagar", aclaró Doman. Y aseguró que "están las gestiones hechas para conseguir recursos". "No queremos avanzar más en el tema para no adelantarnos, pero esto no se arregla con cuatro amigos que ponen plata; es un club profesional. Se terminó el 'no tengo plata, que venga un empresario, pone plata y traemos al cuatro de tal club'. No funciona así un equipo como Independiente. Primero hay que generar recursos y tomar caminos financieros urgentes para destrabar algunos casos. Pero lo que tiene que ir de fondo es la generación de recursos genuinos", analizó.