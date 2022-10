Jair Bolsonaro vs. "Lula" da Silva: la suerte de ambos depende de otros candidatos

El candidato del PT volvió a la escena política el año pasado cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló las condenas penales en su contra y le devolvió sus derechos políticos. El STF consideró que Sergio Moro, juez del caso Lava Jato y ex ministro de Justicia de Bolsonaro, no tenía jurisdicción para actuar en esas causas y que había sido parcial contra el ex presidente.