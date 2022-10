Jaldo, en Burruyacu: "Hoy más que nunca tenemos que renovar nuestra fe en estos momentos"

El gobernador interino estuvo acompañado por su esposa, Ana María Grillo, el intendente Jorge Leal, ministros Lorena Málaga (Desarrollo Social), Fabián Soria (Obras Públicas), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo), Silvia Perez (Secretaria General de la Gobernación), Miguel Ferre Contreras (Secretario Ejecutivo Médico del Siprosa), Pedro Sandilli (Sub Secretario de la Gobernación), legislador Jorge Leal, senador Pablo Yedlin, diputada, Rossana Chahla, los funcionarios nacionales Gabriel Yedlin, y Geronimo Vargas Aignasse, el sub interventor de la Caja Popular, Hugo Ledesma, la ex legisladora Aida Giménez y concejales de la ciudad y municipios vecinos.