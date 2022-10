Obras tucumanas, de la Capital Federal a Nueva York

Define su obra como “sencilla, genuina, sin estridencias; su objetivo es la simplicidad y la desnudez del hecho, casi como un cuento de niños de antes donde se dice lo más cruel”. “Mientras pintaba sus atuendos, su caminar, su dolor, de alguna manera escribía su historia sobre el manto de tierra, y pensaba sobre tantas historias que la humanidad repite como si el tiempo no pasara, como si no pudiéramos salir de la maraña y pararnos en otro lugar como seres humanos. No sé qué más nos hace falta para ir a un nivel de consciencia más comprometido y humanamente responsable”, reflexiona Martin, quien es parte de Arte Latam.