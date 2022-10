Hoy la Banda Sinfónica acompaña a los artistas

- Para mí es un honor volver a mi provincia a cantar, a llevar mi música. En especial, porque es cantar en la plaza Independencia, así como volví el 9 de Julio. Me siento tan gratificada; siento que mi provincia me acaricia, siento que son mimos que me dan a 37 años en la música. Represento a mi provincia en la música popular, como referente de la movida tropical de este país. Amo mi provincia, agradezco el amor que me dan, y que me tengan en cuenta para evento tan importante y tan emotivo es un premio para mí.