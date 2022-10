Alconada Mon: "Contar la historia de la fundación de La Plata nos permite comprender mucho de nuestro país"

-Lo disfruté y lo disfruto porque los anteriores libros que son de no ficción, yo no puedo patinar una coma, no puedo equivocarme. Es gratificante pero al mismo tiempo estás tensionado. Esto es puro disfrute. Y cuando alguien me diga “esto no es así”, le puedo contestar que “exactamente, no es así”. Y qué me van a reprochar si yo estoy jugando en una novela histórica con ficción.