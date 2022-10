“Hoy yo tengo que batallar por las ideas”, dijo Macri

En medio de la discusión interna que tiene el PRO, de cara a la contienda electoral del próximo año, el ex presidente Mauricio Macri se metió de lleno al referirse a las eventuales candidaturas presidenciales (en alusión a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta) de su partido y sostuvo que en caso de que no exista una marcada diferencia entre ellos en esa carrera, no va “a pedir el voto por uno” y hasta se animó a anotarse en la carrera presidencial. “Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar”, enfatizó en diálogo con el medio español ABC.