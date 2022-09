La vida post barbijo: ¿qué es el “síndrome de la cara vacía” y cómo superarlo?

“Todo cambio requiere un período de adaptación. Para algunos dejar atrás el barbijo puede ser liberador, pero no es raro que otras personas tengan mayor dificultad para desprenderse de él. Es por esto que debemos ser pacientes y comprender lo que siente el otro. No hay que intentar dejar de usar el cubrebocas porque todo el mundo lo hace. Si no nos sentimos cómodos lo ideal es comenzar de a poco a dejar de utilizarlo en espacios abiertos, cuando nos sintamos seguros”, concluyó Benito.