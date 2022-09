Milei: "Decían que el oficialismo nos llenaría la canasta de goles, y aquí estamos, recorriendo el país"

El diputado sostiene que no es casual el acompañamiento de loa jóvenes al espacio libertario ya que, según su criterio, esos jóvenes ya no se exponen tanto al "lavado de cerebro que implica la educación pública". "El Estado no te da la educación que vos necesitás, sino que te da aquella que ellos precisan para que vos sigas siendo esclavo de la religión del Estado", remarcó.