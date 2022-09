Un tema siempre caliente: cuánto cuesta la nafta en los países de América

De acuerdo a ese cotejo, el precio de este combustible en la Argentina es de los más baratos de América. En orden decreciente, el listado es el siguiente: Uruguay, U$S 2,015 el litro de nafta súper; Perú, U$S 1,547; Chile, U$S 1,497; Canadá, U$S 1,465; Paraguay, U$S 1,409; México, U$S 1,198; Brasil, U$S 1,156; Panamá, U$S 1,142; Estados Unidos, U$S 1,110, y la Argentina U$S 1,022.