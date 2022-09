Tipo de cambio diferencial: adiós al “dólar soja”; ¿hola “dólar PyME”?

El Banco Central (BCRA) compró ayer en el mercado U$S 370 millones y, de esta manera, acumuló durante septiembre un récord para un mes de U$S 4.600 millones, según señalaron desde la entidad que preside Miguel Pesce. Desde la implementación del Programa de Incremento Exportador, con el tipo de cambio a $ 200 por dólar para exportadores de soja y, cuando falta una rueda, se registró la mejor semana en términos de compras bajo este régimen, con un acumulado de U$S 1.338 millones.