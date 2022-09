Hipismo: confirmó su gran momento

En “La Perla del Sur”, Vanina fue tercera el primer día de competencia y luego triunfó en el Gran Premio, relegando a la joven y experimentada Lourdes Solórzano con “Gama Corrientes”. “Las dos pasamos al desempate por haber terminado sin faltas en el recorrido. En la parte definitoria, pude culminar sin derribos, mientras que ‘Lulú’ tiró una valla”, contó y luego reveló un detalle. “Antes del desempate no me sentía bien y no tenía ganas de entrar. No me tenía tanta confianza, pero por suerte todo salió bárbaro”, dijo la representante del Establecimiento Ecuestre Don Vicente.