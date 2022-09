Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

William Tell (Oscar Isaac) es un ex-militar con un problema de ludopatía. A Tell solamente le interesa el jugar a las cartas. Su espartana existencia en el casino es interrumpida cuando su camino se cruza con Cirk, un joven que busca ayuda para poder llevar a cabo su plan para vengarse de un coronel militar, quien es también un viejo enemigo de Tell. Con el respaldo financiero de La Linda, Tell lleva a Cirk en un camino de casino a casino hasta que el raro trío se centra en ganar el World Series de poker en Las Vegas. Pero mantener a Cirk en el buen camino demuestra ser imposible, empujando a Tell hacia la oscuridad de su pasado.