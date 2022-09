¿"Dólar tecno"? El Gobierno prepara un anuncio tras la finalización del "dólar soja"

Massa está particularmente interesado en este sector. Este miércoles en la presentación del presupuesto dedicó una parte del discurso a exponer el buen momento que atraviesa: “En materia minera quiero marcar que hay 18 proyectos en operación, 7 nuevos en construcción, 6 de litio y uno de plata. Pero hay 95 proyectos presentados. Solo para el 2023 las inversiones de este sector son más de u$s 6.000 millones y las exportaciones se estiman en u$s 4.500 millones”. Hacia adelante, mencionó datos aun más auspiciosos: u$s 10 mil millones en exportaciones para 2026 y u$s 20 mil millones para 2030. De hecho, les pidió a los legisladores trabajar en nuevos proyectos de ley: “Espero que las provincias puedan trabajar junto a este Congreso en las eventuales herramientas que faltan para llevar adelante nuevos proyectos”.