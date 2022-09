Neumáticos: insistirán hoy por un arreglo las fábricas y sus obreros

Al respecto, y teniendo en cuenta que las tres empresas que fabrican los neumáticos en la Argentina tienen sus plantas paralizadas y ello obligó a las automotrices a reducir la fabricación de automóviles y al borde de parar, el ministro de Economía, Sergio Massa, no dudó en prometer la liberación de la importación de neumáticos si no había arreglo hasta ayer. Señaló que no es posible que un pequeño grupo de empleados de Sutna ponga en riesgo más de 150.000 puestos de trabajo de otros sectores.