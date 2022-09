“Camino al éxito”, un viaje que va más allá de la ilusión deportiva

- A Sergio lo conocí cuando vi “El motoarrebatador”, de Agustín Toscano. Me encantó su trabajo y enseguida lo empecé a imaginar en el papel. Estaba convencido de que era el ideal para ese personaje y no me equivoqué. Mi trabajo con él se dio con una naturalidad increíble, parecía que nos conocíamos desde hace años. Tuvimos varios encuentros previo al rodaje donde hablamos mucho sobre su personaje y todo fluyó de la mejor manera. En el rodaje tuvimos muy buena química y simplificó mi trabajo como director. Es un gran actor con mucho futuro, no tengo dudas. Espero poder volver a trabajar con él en otro proyecto.