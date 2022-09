La UCR refuerza la precandidatura a gobernador de Roberto Sánchez

Según el representante del distrito en la Convención Nacional de la UCR, José Cano, lo primero que debería realizar mañana la convención local es ratificar la pertenencia a Juntos por el Cambio. “Luego se puede facultar al presidente partidario (Roberto Sánchez) para que establezca canales de diálogo con todos los partidos de la oposición que quieran sumarse a JxC”, remarca el ex diputado nacional. Puso el ejemplo de Libres del Sur, liderado por el legislador Federico Masso, que desde 2013 hasta 2019 estuvo en el frente opositor. “La confluencia de todos los actores de la oposición nos permitirá tener una fórmula competitiva de cara a 2023”, respalda Cano. A su criterio, la candidatura de su correligionario Sánchez como la del líder del Partido de la Justicia Social (PJS), el intendente capitalino Germán Alfaro, “han quedado legitimadas con el resultado de la última elección”. “El espacio tiene dos figuras que han surgido de aquel proceso electoral de 2021. La estrategia de la oposición estará dada si la UCR se abre para ganarle a un gobierno actual fraudulento, que está diseñado sólo para usar los recursos del Estado, que puede decir que es eficiente para mantener el poder, pero no para gobernar, apelando a cualquier método”, dice. Cano fue más allá en sus apreciaciones, al señalar que “la UCR sola no puede y aquellos que plantean la idea de fórmulas puramente radicales o no militan en política o no conocen la provincia y son funcionales a Juan Manzur y a Osvaldo Jaldo”.