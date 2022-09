Sergio Massa y Romina del Plá tuvieron un fuerte cruce por la crisis del neumático

Así, Massa se refirió al conflicto en el sector de los neumáticos: "Uno apela a suspender los principios de inflexibilidad de las partes, no puede sentirse solamente atacada una de las partes. Los actores de ambas partes no querían sentarse en la mesa del Ministerio de Trabajo, decían que estaban dispuestos a sentarse con el ministro, pero no a sentarse con la otra parte", introdujo.