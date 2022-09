Confirman el procesamiento de Cristina Kirchner por usar aviones oficiales para llevar muebles a El Calafate

El reclamo de la vicepresidenta

La queja de Cristina Kirchner es que el ex juez Claudio Bonadio "no tenía que investigar el caso". El expediente tuvo origen después de que el fallecido juez le tomó testimonio como arrepentido en el caso Cuadernos a Sergio "El Potro" Velázquez -ex piloto de la flota presidencial. Bonadio , con esas declaraciones, realizó lo que se conoce como "Extracción de testimonio" para que se dé inicio a una nueva causa.