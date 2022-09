Cartas de lectores I: Inclusión parroquial

Inclusión es garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades, de participar en todos los aspectos de la vida. Soy mamá de Nacho; él tiene autismo; le pedía que fuéramos a misa los domingos y él aceptaba, pero en medio de las misas se levantaba y salía a caminar por el patio de la iglesia. Fuimos a varias iglesias y siempre pasaba lo mismo. Escuché de una misa para niños a las 11 hs de la mañana en una iglesia llamada San Martín de Porres. Fui a ver, me sorprendió y decidí probar invitando a Nacho nuevamente a una misa; hace dos meses que vamos a esta iglesia; él ya no sale al patio a caminar, está atento a la misa y al salir comenta lo que vio y entendió. Cada domingo se realiza una presentación del Evangelio que consiste en protagonizar con un vestuario especial para cada lectura. ¿Distinta a todas las misas? ¡Sí! Porque es una misa para niños; nunca vi tantos niños atentos en una misa. Mi hijo puede interpretar bien la misa porque las personas con autismo pueden entender mejor por imágenes que con palabras. Como familia nos lleva a decir gracias por la oportunidad hacia nuestros hijos y a todas las personas con alguna dificultad. No me queda más que pensar que lo que damos lo recibimos multiplicado. Continúen así, aceptándonos los unos a los otros, eso nos hace crecer como personas.