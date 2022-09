Final en la Liga Tucumana: el duelo más esperado

“Ansioso y emocionado. No todos los días se juega una final”, asegura Leandro Gómez, capitán del primer equipo de Graneros en llegar a esta instancia en los 25 años de vida del club. “En el pueblo se respira esa ansiedad, y es contagiosa. De lo único que se habló fue de la final. No importa que sea día laboral, hay una ilusión muy grande. Hay mucha confianza en este equipo, que tiene mayoría de jugadores nacidos en el club. Podríamos decir que somos made in Cocodrilos, je”, definió.