Suscriptores de LA GACETA disfrutaron de la premiere de "Argentina, 1985"

En opinión de Jorge Martínez Novillo, para aquellos que no vivieron la experiencia de esa época puede resultar un poco difícil de entender el contexto. “Sólo se centra en la parte del juicio y lo que se dice en él -señaló-. El contexto histórico de cómo se llegó a eso no creo que se termine de entender por parte de alguien que no vivió en esa época. Yo tengo 77 años. Voy a tratar de convencerlos a mis hijos, que andan por los 40, de que la vean”.