La debacle política abrió la puerta al fascismo en Italia

De esto reniega Alsina cuando dice que los sectores progresistas no contaban con opciones políticas a las cuales votar. Entonces, muchos se abstuvieron. “Esta derecha canaliza descontento social, al no haber una opción de izquierda”, sostiene. El descontento se nota en la calle y en las charlas de café. Quizás no de la manera estridente instalada en Argentina, pero sí se expresa en la vida cotidiana. Las opiniones son cada vez más racistas, la doble vara con los refugiados -a los ucranianos, con los brazos abiertos, mientras que a árabes y africanos se les niega entrada-, médicos alegan objeción de cociencia para no practicar abortos, una práctica que es legal y pública en Italia desde los años 70.