Cartas de lectores II: Médico en La Ramada

Considero que es una falta que no haya en el C.I.C de la Ramada un médico de guardia, pero no porque no haya sido designado por el sistema de salud, sino porque no cumplen con las horas de trabajo, nunca se los encuentra; si tenemos que acudir a una guardia nos responden: ¡No viene el doctor! Vivimos en El Rodeo, Burruyacu, donde salir para llegar al C.I.C de La Ramada es bastante complicado, mucho más cuando llueve, por el mal estado de los caminos; pero cuando tenemos una urgencia, como nos pasó este domingo por la noche, salimos a buscar atención médica que no hay. Y esto sucede siempre una y otra vez; llevamos niños que necesitan atención, y muchas veces no podemos llegar durante la noche hasta el Hospital de Niños, donde ellos nos dicen que vayamos porque el médico no fue. Por favor, a las autoridades que les corresponda, controlar qué pasa con el C.I.C de La Ramada. Merecemos contar con la atención, porque para eso existe este centro de atención médica.