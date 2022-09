Cartas de lectores I: El fenómeno Pusineri

Como simpatizante del Club Atlético Tucumán y además descendiente directo de un ex Presidente, cuyo nombre lleva la gran tribuna de las plateas 1 y 2 (Dr. Arturo de la Vega), no puedo menos que felicitar y valorar el enorme trabajo que viene realizando por nuestro Club, el señor Lucas Pusineri. ¿A qué viene esto? Porque aplaudo sin vueltas que, desde su llegada, nos sacó del fondo de la tabla- en situación muy comprometida- y luego con el 90 % de los mismos jugadores nos llevó a la cima de la Liga Profesional de Fútbol, en un hecho histórico para el deporte tucumano, sobro todo de un club no afiliado directamente a la AFA. Esto despertó la sorpresa en todos los medios de comunicación deportiva del país. Lo que llama la atención es que no haya sido tan reconocido por la prensa local, que en algunos casos hasta cayó en opiniones faltas de objetividad. El aporte de Pusineri es magnífico hasta ahora. Ojalá siga así. Aplaudamos eso y adelante.