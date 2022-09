Sofía Rei presenta su nuevo disco “Umbral”

Participó, entre otros, del global FEST 2021, del que se desprende su segunda participación en el ciclo de conciertos NPR Tiny Desk, en esta oportunidad bajo el formato (Home) Concert. En 2020 fue co-curadora junto a Pablo Aslan de Jazz Across The Americas. Argentina-Tribute to Lalo Schifrin, Arturo O’Farrill & the AfroLatin Jazz Orchestra, evento del que también participó como artista.