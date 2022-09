Cartas de lectores II: compra de dólares

LA GACETA, en su edición del 16/09, publicó un sugestivo análisis referido a algunas restricciones para frenar la compra de dólares en las versiones ahorro y turismo, dirigidas a los sectores sociales que solicitaron el beneficio de la segmentación tarifaria. Sin duda que la limitación es extemporánea, si el beneficio se concedió dentro de la ley, a grupos en crisis, imposibilitados de reemplazar el pan por un dólar. En tanto el presupuesto, que parece la versión en limpio de un borrador del FMI, carece de proyectos que obliguen al sector político, y al staff de funcionarios públicos en el orden nacional, provincial y municipal, a respetar las limitaciones sobre la compra de la divisa, para equilibrar la carga del ajuste, porque sus ingresos superan 100 veces el salario de un trabajador registrado, o de la economía popular, por ende pueden, pero no deben comprar dólares. Las leyes, más las declaraciones juradas de bienes e inversiones de los responsables, permitirán verificar el cumplimiento o no de las restricciones, y el origen de los fondos invertidos en la divisa, en caso de estar registrada la misma en sus patrimonios. El trámite siguiente estriba en investigar, con una justicia independiente, sin padrinos políticos, ni apuntadores mediáticos, si los recursos provienen de actos de corrupción o de maniobras espurias, porque de otro modo no podrían adquirir la divisa. De lo contrario seremos un “paraíso fiscal light”, con políticos y funcionarios ricos, y un pueblo sumido en la pobreza.