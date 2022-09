Cartas de lectores I: Día de la Democracia

El 15/09 fue el Día Internacional de la Democracia (en Tucumán pasó desapercibido). Fue establecido por la Asamblea General de la ONU, el 08/11/2007. El objeto es recordar a todos los estados que es fundamental consolidar y mejorar esta forma de gobierno. La democracia una doctrina política que permite y favorece la intervención del pueblo en el gobierno (conceptos modernos afirman que es una forma de vida). Es una creación humana perfectible, hecha para defender a las personas de los excesos del poder. No es la panacea para corregir los males de una sociedad, es un instrumento, un marco dentro del cual el Estado y la sociedad interactúan. La democracia debe permitir la participación y garantizar a los gobernados el poder elegir y controlar a sus gobernantes y sustituirlos cuando corresponda. El artículo 1 de la Constitución Nacional establece en nuestro país la democracia representativa indirecta por delegación del pueblo, la división republicana de poderes del Estado Federal en tres partes y provincias autónomas. En Tucumán estamos lejos de tener una democracia como la expuesta, ya que reinan de modo visible y verificable: La corrupción, el nepotismo, el populismo, la demagogia, el relativismo, la falta de transparencia y de acceso a la información pública, la carencia de división de poderes y otras malas yerbas, que actúan como un cáncer que destruye nuestra democracia y el futuro de los tucumanos. La bibliografía especializada nos enseña cuáles son los instrumentos para defenderla y mejorarla: educación, prevención, vigilancia, control, participación, renovación y diálogo fecundo, eficaz y eficiente. Podemos afirmar que la historia de la humanidad es una lucha por la libertad ya que sin ella no habría creatividad, pro actividad emprendedora, etc. que permitan el desarrollo personal y colectivo. Resumiendo: como ciudadanos, lo que no debemos olvidar es que la democracia existe, está en nuestra mente y seguirá viva en la medida en que aprendamos más de ella, nos comprometamos y luchemos para sostenerla y mejorarla.