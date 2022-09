La jueza rechazó investigar a Revolución Federal por el ataque a Cristina Kirchner

Los dichos de Cristina Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que "las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho no aplican si sos peronista", al ampliar sus dichos sobre los antecedentes jurisprudenciales del caso contra el exmandatario Fernando de la Rúa por la represión de 2001 y compararlos con el proceso judicial en su contra por la causa Vialidad. "Lo dicho el viernes en nuestro alegato: las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista", reiteró la Vicepresidenta en una publicación que compartió a través de su cuenta de Twitter, donde advirtió que "para el peronismo" hay "Derecho Penal de autor".