Rugby: miran desde lo alto en el Torneo del Interior

Distinto fue el caso de Tucumán Rugby, que pasó de tener la posibilidad de recuperar el liderazgo de la Zona 3 a quedar último luego de la derrota de local a manos de Duendes, por 45-34. Lo curioso del caso fue que el “Verdinegro” tucumano reaccionó recién en la segunda parte y no pudo llegar a revertir el error de haber entrado con la guardia baja: los rosarinos le asestaron una seguidilla de cuatro tries en el inicio del primer tiempo de la que Tucumán Rugby no alcanzó a volver. Lo positivo es que tendrá posibilidad de revancha el próximo sábado, en Rosario. Duendes quedó como líder del grupo, que se completó con el triunfo de Santa Fe Rugby sobre Jockey de Córdoba (39-20).