Qué dijo Patricia Bullrich sobre la convocatoria al diálogo que impulsa el oficialismo

La ex funcionaria analizó, además, el alegato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio por la causa "Vialidad". "Es un escalón más en la escalera que ha recorrido desde el día en que decidió presentarse como vicepresidenta, porque no le daba para ser Presidenta, y comenzar una campaña con el único objetivo de que todas sus causas terminasen siendo de carácter político, producto de la 'persecución política' y no de su acción de gobierno".