Walter Benjamin asegura que Las flores del mal, publicado en 1857, es el primer libro de poemas que emplea palabras no sólo prosaicas, sino de procedencia urbana. La obra de Baudelaire no se concibe sino en el corazón de una gran ciudad; el laberinto moderno con tráfico incesante y vida anónima por donde deambula el flâneur, tan bien representado por este poeta. Comienza así un predominio de lo urbano y la crisis del lirismo, cuyo origen, según Benjamin, estaría en la escisión entre la ciudad y el campo. Por supuesto, no es que haya desaparecido el campo ni la vida rural (ni la “literatura de la tierra”, presente en Latinoamérica a lo largo del siglo XX); pero sí el mito y la versión bucolizada de la naturaleza, como consecuencia de la era industrial. Baudelaire percibió esa desmitificación, y es lo que lo consagra como el poeta de la modernidad. (El actual interés por la naturaleza a través de la ecología es enteramente otra cosa, más que un regreso a las fuentes es necesidad de protegerla).