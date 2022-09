Conversación con Sergio Ramírez: Una manera de ver el mundo

“Durante cinco años corté celuloide y lo pegué con acetato, encendía los carbones y los hacía chocar, ponía los carretes y los desmontaba, pendiente cuando la película se pegaba, llevaba la película a la mesa de devanar. Las películas llegaban corridas porque los operadores no se preocupaban de rebobinarlas, así que tenía que devanarlas y volverlas al principio. Cuatro ventanillas: dos para los proyectores, cuando se abría una se cerraba la otra, otra ventanilla era la “linterna mágica”, para pasar slides, anuncios. Finalmente la del proyeccionista. Ahí es donde viene el verdadero aprendizaje, porque tu estás de pie, siempre viendo, para que no se desencuadre, no se queme, no se corra, que el sonido no se desvíe… ¡La ventanilla del proyectante!...el verdadero aprendizaje…: planos medios, planos lejanos, primeros planos, planos detalle, contra planos… voz en off. ¡Sólo alimentándote de imágenes! Una ventanilla. Siempre asimilando imágenes, ¡todo el tiempo! Luego con el tiempo, sin que lo sepas, tienes en la cabeza un manual de procedimientos cinematográficos. Aprendes a ver de una manera. Como me decía Gabo. Eso se volvió un modo de ver y de contar el mundo. Aprendes a fijar las ideas narrativas de una manera muy cinematográfica”.