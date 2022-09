Tenis: “Su Majestad” adentro y afuera

También incluso sin hablar, o más exacto, sin poder hablar como también le pasó ayer en el O2 Arena de Londres, mostró su grandeza. El recuerdo traslada la memoria a la final del Abierto de Australia 2009 protagonizada por Federer y Nadal. No fue el nivel de juego lo que más impresionó, sino lo que pasó en la premiación. Primero habló el subcampeón, que en esa ocasión fue el suizo. Antes de hablar ya se notaba distinto con respecto a ceremonias anteriores, más allá del hecho que era el perdedor, poco acostumbrado a ese rol. Empezó el discurso, pero no pudo terminarlo. Las lágrimas lo vencieron mucho más rápido que Nadal. “Esto me está matando”, dijo llorando. Esa frase significaba impotencia ante la situación que Nadal le planteaba en esa temporada: no me podés ganar.