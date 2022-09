Cartas de lectores III: rotondas

Me parece una estupidez eliminar las rotondas. Considerado el mejor distribuidor de tránsito en todo el mundo, incluso en muchas ciudades argentinas, acá las eliminan o las modifican para que no puedan funcionar como tales, ocasionando accidentes y muertes. La ignorancia supina de nuestros funcionarios no tiene límites; clausuran calles, anulan los giros libres, disponen cuadras a contramano en la misma arteria o calles paralelas contiguas con igual sentido de circulación, estrechan la vía en todo el centro generando un embotellamiento permanente por lo que ninguna ambulancia puede llegar a tiempo para salvar vidas, ni los bomberos pueden pasar para apagar un incendio. La estrechez mental es tal que pronto se les ocurrirá colocar clavos o zanjas con cocodrilos para espantar a los conductores. Por si fuera poco, secuestran bicicletas y monopatines a los que se les impone más requisitos que a un piloto de avión. A nuestros funcionarios nunca se les ocurre pensar en educar. Se deben enseñar las normas de tránsito y de convivencia en las escuelas y se ahorrarían muchos recursos aportados por nuestros exhaustos contribuyentes, que claman sensatez y un poco de inteligencia para facilitar la vida de los ciudadanos, en lugar de destruir obras y de dilapidar recursos con tantas ideas absurdas.