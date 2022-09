En la Expo: se estrena una emprendedora de velas de cera de soja

La historia de esta recién llegada a la Rural prueba que el coronavirus fue mucho más que una enfermedad devastadora. “Durante la pandemia me quedé sin trabajo. Era administrativa y tenía una hija a mi cargo. Todo había eclosionado. ¿Qué hice? Me inscribí en cursos de velas de cera de soja y de perfumería. Es un mundo que a mí me fascina y que yo seguía en las redes sociales”, cuenta Ruoti. Ante la necesidad de reinventarse, la emprendedora pensó en probar con lo que le gustaba y así arrancó: fabricaba sus productos y los distribuía entre los conocidos que la ayudaron durante la crisis. “Un curso me llevó a otro hasta que salí a vender en mi ‘autito’”, refiere.