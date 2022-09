El HLB y el golpe a la citricultura de Florida

• 1- Pulverizaciones foliar de nutrientes: con esta estrategia los productores pasaron de gastar U$S 243 por acre a U$S 584. Esto se realizó con el objetivo de intentar sortear ese bloqueo que causa la enfermedad en el sistema vascular de la planta; y si bien la literatura científica está dividida en cuanto a si esto funciona o no, claramente como vimos en la caída de la producción no funcionó para detener el impacto del HLB.