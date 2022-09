Ley Micaela: Mirar nuestro comportamiento

Andrea explicó que además “la ley establece índices cualitativos y cuantitativos. “Para el índice cuantitativo, hoy que estamos cerca de las próximas elecciones, no veo inconveniente; queremos sumar qué cantidad de personas han ingresado, han realizado la capacitación, cuántas han finalizado, vistas por género, por jerarquía, porque no es sólo para quien está a cargo de su gabinete, no; es para todas las personas, no importa su nivel de jerarquía; o sea si estamos en un nivel nacional, desde quien recibe una nota o está haciendo una tarea de maestranza o en sector de administración, contaduría, no importa. Es una ley permanente y continua. Todos los años tenemos que estar recibiendo esta capacitación; no es que solamente la reciben hoy y el año que viene no”.