Cartas de lectores II: pérdida de agua

Desde enero del año 2021, una propiedad ubicada en la intersección de las calles Junín y Corrientes, esquina sudeste, está experimentando una importante pérdida de agua por un caño roto. El agua fluye generosamente por la calle Junín al 500, lado este, cruza la Corrientes y continúa vigorosamente su derrotero hacia el norte de la ciudad. Dicha situación me provoca perjuicio puesto que la susodicha pérdida fuga por una pared que colinda con un edificio, sito en calle Junín, afectando el local del que soy propietaria (que se identifica con el número 586). Sin embargo, lo más relevante es el daño que se produce a la comunidad puesto que el agua que fluye hacia la calle es potable y se desperdicia diariamente -bien que en forma intermitente- en épocas de sequía. Para colmo, los organismos públicos, tales como la SAT y la Municipalidad, o no atienden los llamados efectuados durante el fin de semana, caso del segundo, o manifiestan no tener responsabilidad en la cuestión, caso del primero. Considero que debe ponerse coto al derroche del líquido elemento y, con ese cometido, que los organismos públicos responsables tomen las medidas necesarias para que esta situación se normalice. Ningún país puede desarrollarse si los recursos naturales afectados a un servicio público esencial son desperdiciados de la manera descripta, sin que nadie tome cartas en el asunto.