Cartas de lectores I: distorsión de la realidad

Los gobiernos de turno, después de haber vaciado las cajas de la Anses y del PAMI, produjeron un desmedro importante en cada rol que les cabe: hoy los jubilados estamos muy alejados para no ser pobres; es por eso que desde hace días, con bombos y platillos, informan de lo que hemos de cobrar de manera complementaria. Tengo un juicio ganado con sentencia firme, avalado por el presidente de la Cámara Federal, el que data desde el 8 de octubre del año 2019, tiempo excesivo para cumplir, así como yo en igual situación, no queremos dádiva, si que nos paguen los que nos deben. Esta situación que nos pone al borde de la desesperación, es moneda corriente, para los gobiernos que no nos quieren pagar, con el agravante que más de los 81 años, tenemos distintas enfermedades crónicas que necesitan de distintos medicamentos, que aun con los descuentos que nos hacen, son imposibles de poder comprar. El gerente de la Anses debe tomar cartas en el asunto y llamarnos para buscar soluciones compatibles con la gravedad de cada caso, pero no callar e ignorar, lo que conoce y es consciente. Mientras los pasivos estamos a la espera de una cita o una señal y que no nos consideran muertos.