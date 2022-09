“Yo, Cuca”, una reivindicación de la vida

“Mi vida transcurrió como la de cualquier otra mujer de mi época (adolescencia en los años 60) en un ambiente patriarcal, con excesivas restricciones para mis ansias. Mi único plan no difería demasiado del resto de mi género: casarme. La rebelión apareció con el matrimonio, al no aceptar la infidelidad como un bien adquirido con el sacramento. Ya plantear la separación (entonces no había divorcio) era un atentado a los mandatos. Ser separada, una pesada carga para la mirada de censura de la época. El desafío era ser genuina”, relata.