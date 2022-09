"Me golpearon y tenía sangre en la boca", relató el joven atacado por patovicas

“Le preguntaba por qué me sacaban y comencé a recibir trompadas en todas partes del cuerpo… en la cara y en el estómago. Estando en el piso, le vuelvo a preguntar a uno (de los patovicas) por qué me pegaba. Otro se acercó, me dio una piña en la boca y me dijo que me quedara callado. Por eso reaccioné y le pegué también en la boca”, añadió. "Me pegaron sin motivo", prosiguió.