Cartas de lectores III: falta de agua en Tafí Viejo

Es lamentable lo que ocurre en la ciudad de Tafí Viejo, días y en otros sectores semanas sin agua. Llega esta época del año y comienza a cortarse el suministro. Transcurrimos la pandemia en estas condiciones. A los que hoy gobiernan nuestra provincia no les interesa el tema, sino ya lo hubieran solucionado interviniendo ante la SAT. Luego de mucho rogar, como una broma, aparecen gotas por unas horas y luego retorna el corte de suministro. Les hago un pedido, como ya pasó el Festival del Limón, ya se lucieron los artistas, ya se entregaron las placas, recordatorios y condecoraciones; por qué no se centran en algo tan imprescindible como lo es que en nuestros hogares no nos falte el agua. Sí señores, reúnanse y busquen una solución, a los gobernantes de turno les digo que necesitamos que nuestro tan querido Tafí Viejo y Tucumán toda esté a la altura de lo que somos: “El Jardín de la República” pero no con sus flores secas.