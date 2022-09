Juicio por obra pública: la defensa de Cristina refutó la reunión con Báez

El abogado defensor explicó esas circunstancias. Apuntó que solo hay cuatro o cinco mensajes que aluden a Cristina de Kirchner. “Cualquiera sabe que si uno busca cuatro mensajes y busca construir una historia va a fracasar. Ella no aparece en ningún mensaje a ninguna de las personas. Son solo circunstancias de que van a ver a la señora, que me reúno, que no me reúno. Y en el punto más cercano es un mensaje de López con el secretario. Y tener una reunión de un secretario de Estado con una Presidenta es algo rutinario”, advirtió el letrado.