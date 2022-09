En la Liga Tucumana se juega, pero se sufre cada vez más

Es muy triste lo que está pasando. Uno como jugador no puede disfrutar haberse clasificado. A lo largo de mi extensa carrera ¡he vivido tantas cosas! Sinceramente, pienso que la gente quiere hacer mucho daño. No generalizo, no son todos los clubes, no es toda la hinchada. Son un puñado grande que no sé si son verdaderos hinchas, pero no les importa nada, si tenés familia o trabajo. Solo les importa hacerte daño. La sociedad esta muy cambiada, muy rara y uno piensa que lo peor te pueda pasar. Todo es muy triste. No sé cuál es la solución, seguramente fuertes sanciones. Se tendrá que parar de una vez y por todas. La familia quiere volver a la cancha, pero viendo lo que pasa, se acobarda. Y eso es feo porque ese ingreso de dinero es una ayuda para el club y sin él, el club decae. Así que no se cuál es la sanción lógica, eso queda en manos del Tribunal.