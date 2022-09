“Dólar soja”: septiembre es el mes con mayores compras de dólares del BCRA en ocho años

El monto operado en el segmento de contado (spot) del mercado mayorista alcanzó este lunes los U$S 564,4 millones, de los cuales unos U$S 313,5 millones ingresaron al tipo de cambio diferenciado de $200 del “dólar soja”. El BCRA terminó su participación cambiaria con compras netas de U$S 211,5 millones.